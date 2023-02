Střechu nad diváky kina i Polívkova divadla pohlídají citlivá čidla

Hrát se bude. To je rozhodnutí odborníků, na které čekali celý týden provozovatelé brněnského univerzitního kina Scala a také Divadla Bolka Polívky v Brně. Obě scény, které mají sice rozdílné adresy (do kina se chodí z Moravského a do divadla z Jakubského náměstí), jsou totiž v jediné budově, která má také společnou střechu. A právě tam objevili odborníci trhliny v železobetonové konstrukci, která střechu nad kinosálem i hledištěm nese.

Foto: Miroslav Homola, Právo Polívkovo divadlo kino Scala obnoví provoz nejdříve v pondělí. Umožňuje to vyjádření znalců, kteří mají nosníky střechy nyní pod neustálým dohledem

Článek Praskliny odhalil stavební průzkum před plánovanou rekonstrukcí divadla, která má začít po ukončení letošní divadelní sezony v červnu. Jedno z představení – Podivuhodné odpoledne doktora Zvonka Burkeho – se po uzavření divadla odehrálo v kulturním domě v Blansku, který operativně nabídnul „Polívkům“ svoji scénu a případnou další pomoc. Odložen musel být také maraton všech filmů o Harrym Potterovi, o který byl v kině Scala velký zájem. Bezprostředně po zjištění závady začaly střešní konstrukci monitorovat speciální citlivá zařízení, která měří na tisíciny milimetru. Instalovali je odborníci z Ústavu stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT. Měření v budově Divadla Bolka Polívky a Univerzitního kina Scala však dopadla dobře a budovy jsou za stanovených opatření způsobilé k užívání. Tak zní závěr statiků, který v pátek přednesli městu i provozovatelům obou institucí. Základní podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je kontinuální monitoring, který je aktuálně nainstalovaný a plně aktivní. Nyní se zpracovávají oficiální zprávy, na jejichž základě budou moci divadlo i kino rozhodnout o svém znovuotevření. K tomu ale nedojde dříve než po víkendu.