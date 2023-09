Slavnému brněnskému klubu budou gratulovat 7krát3, Nik West nebo Mike Stern

„Na Metru se mi nejvíc líbí, že je tady všechno možné. V deset hodin skáčou zpocení fans na punkovém koncertu a za hodinu už se na stejném parketu ladně vlní tanečnice. Jsou i tací, kterým je tohle trnem v oku, ale jsem rád, že tisíce návštěvníků to kvitují stejně jako my. Vždyť klub byl vždy tančírnou,“ říká jeden z jeho majitelů Pavel Řehoř.

„Výčet světových i domácích legend, které ochutnaly a byly nadšené z jedinečné atmosféry klubu, by byl hodně dlouhý. Od afro-americké rockové kapely Living Colour až například po kapelu Tito and Tarantula, jejíž hudbu s oblibou používají do soundtracků ke svým filmům Quentin Tarantino nebo Robert Rodriguez. Z českých, respektive česko-slovenských interpretů, tu vystoupili například Blue Effect, Aneta Langerová, Dan Bárta, David Koller, Tomáš Klus, Ewa Farna, Ida Kelarová, Monkey Business, Vlasta Redl, Lenka Dusilová, Tata Bojs, Plastic People of the Universe i přední jazzmani jako Peter Lipa, Jiří Levíček, Emil Viklický, legendární Jaromír Hnilička, swingový big band Bratislava Hot Serenaders či orchestr Gustava Broma. O tom, že se jim u nás líbí, svědčí fakt, že se k nám často mnozí vracejí,“ dodává druhý z klubových šéfů Josef Buchta, který si atmosféru vychutnává zřejmě nejčastěji.