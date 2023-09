Skupina Sto zvířat bude třikrát křtít a vyjede na turné. Pak se uvidí

Přiznává rovněž, že nejprve řešili, jestli bude vůbec možné turné uspořádat. „Vedli jsme řeči, jak dál. Jestli vůbec dál, jestli to má smysl. Kluci z kapely si přece nemůžou rozdělit Honzovy zpěvy a dělat, jako by se nic nestalo. To nejde, taková varianta ani nebyla. Tak uvidíme, jestli najdeme někoho, kdo by uměl písně zajímavě interpretovat. Možná se to nějak vymyslí, jsem optimista. I když je pravda, že se může stát úplně cokoli,“ podotýká.

„Když uvidíme, že si lidé chtějí Sto zvířat užívat dál, dá nám to energii. Honza by byl nejradši, kdyby to celé pokračovalo. Občas to totiž zmiňoval, jen jsme nevěděli, že už to na tomto světě balí. Možná proto opakoval, že kapela musí jet dál. My jsme si ale mysleli, že jsou to jenom kecy. Tak uvidíme, je to složité a pořád bolestivé,“ dodává Belko.