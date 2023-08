Zemřel Honza Kalina ze skupiny Sto zvířat

Kalina se živil jako muzikant a reklamní grafik. „Vystudoval jsem Výtvarnou školu Václava Hollara, a to především proto, že jsem chtěl navrhovat obaly elpíček. Považuji se za hitmakera, vynikajícího portrétistu – v covidu jsem nakreslil na zakázku více než patnáct set portrétů –, průměrného krajináře, urputného malíře zátiší, ale hlavně za špičkového tanečníka,“ říkal Kalina s nadhledem.

První album se jmenuje prostě Sto zvířat a vyšlo v roce 1993. Následující kolekce Druhá brada se na trh dostala o tři roky později. Za desku Rozptýlení pro pozůstalé (2007) získala kapela Cenu Anděl v kategorii Ska a reggae. Zatím poslední album 30 let testováno na lidech vyšlo v roce 2020 – ke třicátému výročí skupiny, která v té době obměnila sestavu.

„Když jsme nahrávali první alba, byli jsme šťastní a prožívali krásné chvíle. Ještě jsme moc neuměli hrát, takže když se je podařilo dokončit, bylo to úžasné. Nezapomenutelné pro nás bylo hlavně nahrávání desky Ty vole na základní škole v roce 2002. Po jejím vydání se výrazně zvýšila naše popularita. Bylo na ní totiž i pár potenciálních hitů. Možná pak vyšla některá alba rychle za sebou, ale my měli tolik písniček, že bylo těžké nahrávání odolat. Tomáš Belko, který pro nás píše texty ke zhudebnění, je vynikající a autorsky plodný. Když jsme tedy měli v šuplíku čtyřicet jeho textů, z nichž dvanáct bylo geniálních, tak jsme si prostě řekli, že novou desku natočíme. To trvá dodnes,“ řekl Kalina Právu.