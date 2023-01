Šest českých dirigentů očima šesti režisérů. ČT art uvede dokumentární cyklus Dirigenti

„Úspěšný dirigent je velmi často na cestách. Cestovat se tedy bude i v našem cyklu, a to i za hranice Česka, konkrétně do Essenu, Drážďan, Osla či Košic. Vážím si toho, že nás všichni pustili i do svého soukromí a podělili se s námi o to, co rádi dělají ve svém volném čase, jak se udržují v kondici a jaké mají koníčky,“ dodal Ondřejková.