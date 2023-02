Vychází nový Salon: Co se můžeme naučit od rostlin?

● Rozhovor s filosofem vědy Pacem Calvem, který se zabývá inteligencí rostlin: co všechno jim způsobuje stres, opravdu cítí bolest a jak nám může lepší porozumění rostlinám pomoci v řešení environmentálních krizí na Zemi nebo třeba k usnadnění pohybu na povrchu Marsu?

● Recenzi filosofky nových umění Dity Malečkové na knihu Bruna Latoura Kde to jsem?; Latour nás vyzývá k návratu k lokálním vztahům i perspektivě a k rezignaci na neustálý pokrok – je to pro nás nedosažitelné i proto, že jsme na to příliš zodpovědní?