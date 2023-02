Vychází nový Salon: S entomologem Petrem Šípkem nejen o ubývání hmyzu

· V rakouském Zell am See zahynula v úterý 24letá Češka, když při jízdě na snowboardu vyjela ze sjezdovky a spadla do potoka. V náročném terénu po ní pátralo 22 záchranářů, píše server deníku Kronen Zeitung. Mladou ženu nalezli až o půlnoci bez známek života. Celý článek