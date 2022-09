Svět včerejška: rekviem. Esej Václava Bělohradského

Jádrem politiky je hledání „rozumného“ kompromisu mezi etikou hodnot a etikou zodpovědnosti, mezi cenou přesvědčení a cenou lidského života. Co je rozum a co hodnoty v nukleárním věku?

V roce 2006 kupříkladu publikovali američtí profesoři Keir A. Lieber a Daryl G. Press úvahu o konci nukleární rovnováhy (The End of MAD? The Nuclear Dimension of U. S. Primacy), v níž teoreticky hodnotí šance nukleárního úderu proti Rusku. A internet připisuje (možná neprávem) Heleně Langšádlové, ministryni a poslankyni za TOP 09, tento výrok: „Jaderná válka proti Rusku by byla naší povinností a bojem za naši svobodu.“ Velvyslanec u NATO Jakub Landovský říká o růstu zbrojení, že je to „veliká šance pro ČR, která má tradici v oblasti zbrojního průmyslu“. A Petr Fischer napsal, že Jürgen Habermas, jeden z nejvlivnějších filosofů 20. století, „ze strachu z jaderných zbraní doporučuje jednání a dohodu“. Je ten strach výrazem rozumu, nebo jen stařecké slabosti?