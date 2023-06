Slepoty. Sloupek Štefana Švece

Jde o čisté emoční porno – o mikrodokumenty, které zaznamenávají, jak postižený člověk pomocí nějaké hračky překonal svůj hendikep. Hluché dítě s novým typem naslouchátka poprvé uslyší hlas své matky a usměje se. Slepému muži sejmou po operaci obvaz z hlavy, on poprvé uvidí svého syna a rozpláče se. Bezruké dívce nasadí protézy a ona titanovou pěstí poprvé knockoutuje bratra, který ji do té doby beztrestně lechtal.

Dejme tomu slepotu může mít člověk na tisíc věcí. Já ji měl na oblečení. Celá desetiletí jsem vůbec nevnímal, co mají lidé na sobě. Až se jedna hodná dívka už nemohla dívat na to, jak nosím sako ke kapsáčům, a vysvětlila mi, že lidé na sebe náhodně neházejí to, co najdou ve skříni jako první. Že má jejich oblékání důvody. Otevřel se mi úplně nový svět, a kdyby mě někdo to odpoledne natáčel, jak jdu městem, mohl vzniknout pěkný mikrodokument o muži s otevřenou pusou. Dodnes jsem svůj hendikep nepřekonal na sto procent a na vnímání šatstva se musím soustředit. Aspoň už ale vím, že jsem poloslepý.