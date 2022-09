Neurovědec Ivan Rektor o stresu a holocaustu: Změny na mozku mají i vnoučata přeživších

Někdy v roce 1994 jsem si uvědomil, že nadchází poslední možnost, kdy lze ještě vyšetřit první generaci, než odejde. Grantové krytí se nám ale povedlo získat až napotřetí. Výzkum tak začal v roce 2015, a to nejstarším účastníkům bylo už devadesát pět let. Včetně mé matky, která se také zapojila.

Rozhodně vím, že přeživší byli obvykle silné osobnosti. Mí rodiče například prošli válkou jako partyzáni. Otec byl lékař, pocházel z židovské rodiny z Nového Bohumína, který na počátku války zabrali Poláci. Přišel o občanství a odešel na Slovensko. V Levoči pracoval na psychiatrii – až do povstání. Seznámil se tam s mou matkou, ve dvaačtyřicátém se vzali, a jakmile vypuklo povstání, odešli do hor…

Naši tam zůstali několik týdnů a přes své kontakty hledali, jak se zařadit do partyzánské jednotky. Chtěli se zapojit do nějaké, co nebude mít pochybný charakter. Nakonec je přijala partyzánská brigáda, jež vesnicí procházela a potřebovala lékaře. Rodiče se k ní připojili a působili v ní od října 1944 až do dubna 1945.