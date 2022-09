Nešťastný reformátor. Historik Michal Macháček o odkazu Michaila Gorbačova

Nebývá ovšem skutečnost prozaičtější? Gorbačov funguje jako mnohoznačný symbol, do něhož si vléváme své vlastní hodnoty, zkušenosti, přání a emoce, a to v závislosti na naší stále se měnící přítomnosti.

Porážka pražského jara zároveň znamenala i udušení reformního, byť tápajícího úsilí v Sovětském svazu, kterému se pak opětovně dostalo prostoru po nástupu Andropova a následně v roce 1985 Gorbačova do čela sovětské věrchušky. Není myslím bez zajímavosti, že se na změnách podíleli i lidé spjatí s reformismem šedesátých let a Prahou. Ta však tenkrát za sebou vláčela kouli normalizace. Sovětský obrat a vybízení k zahájení radikálních změn i v Československu připomínalo člověka, který střelil druhého do obou nohou, a teď jej nabádá, aby běžel.

Moskva si uvědomovala rizika vývoje v zemích východního bloku, proto také vytvořila na přelomu let 1988 a 1989 speciální komisi v čele s ideologickým tajemníkem Alexandrem Nikolajevičem Jakovlevem. Ta nakonec podpořila taktiku „kulatých stolů“ komunistů s „konstruktivní opozicí“, kteří by společně provedli neodkladné změny, čímž měla být přebrána iniciativa a udržena stabilita i pokud možno staré spojenecké závazky.

O dva měsíce později Havel již jako československý prezident Gorbačovovi v Kremlu nabízel, aby si s americkým prezidentem vykouřil dýmku míru, zejména však dohodl odchod sovětských vojsk z Československa. Za rok zanikla Varšavská smlouva a v březnu 1999 vstoupila Česká republika společně s dalšími státy střední Evropy do NATO, které se postupně dál rozrůstalo oproti původním ústním slibům zástupcům na konci devadesátých let již neexistujícího Sovětského svazu.

Gorbačov doplatil také na svou revizi reálpolitiky založené na geopolitických zájmech, kterou nahrazoval morálními principy usmíření a harmonie, což sice znělo hezky, ale nakonec se ukázalo být odříznuté od běhu světa. To neznamená, že se Gorbačov nedokázal projevovat i jako rafinovaný technolog moci, který se nezdráhal užít násilí, jako například když v lednu 1991 poslal tanky do bouřících se Litvy a Lotyšska. Kdo ví, jak by se dále choval, kdyby se Sovětský svaz nerozpadl a on zůstával v jeho čele. Přirozeně se nepohyboval ve vzduchoprázdnu. Také jeho souputníci, protistrany a partneři používali jeho politiky k dosažení svých vlastních cílů.