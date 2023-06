Nejsou malé bolesti. Sloupek Štefana Švece

Když jsem byl malý, bál jsem se v metru. Při nastupování do vagonu jsem měl hrůzu z mezery mezi nástupištěm a dveřmi vozu. Myslel jsem na to, že mi jí propadne noha a při rozjezdu mě metro rozdrtí. Na eskalátorech jsem čekal, že schody, na konci vjíždějící kovovým hřebenem pod zem, mi zachytí tkaničku od boty, vtáhnou mě a celého rozkrájejí na krvavé ragú. Při cestách výtahem jsem čekával, kdy se kabina utrhne. Chystal jsem se vyskočit do vzduchu v naději, že tím zmírním pád. Po dešti jsem se hrozil, že zašlápnu na asfaltu šneka – všechny, co jsem viděl, jsem pečlivě přenášel do trávy.