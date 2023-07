Démoni. Sloupek Štefana Švece

Možná mi namítnete, že na démony nevěříte. Nemusíte. Dnešní psychologie by démonům dala jiná jména: pudy, touhy, žádosti nebo pokušení. Poustevníci z pouště jim říkali démoni. A jako u mnoha věcí, které lidé ve starověku znali víc do krve a do hloubky než my, jejich pojetí je o dost užitečnější. Z mnoha důvodů.