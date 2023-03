Příliš málo nemocní. Literární reportáž Petry Dvořákové z cyklu České bolesti

Podobná situace by se dala zařadit na jakékoli nemocniční oddělení, kde se děti léčí s laryngitidou, atopickým ekzémem nebo se třeba zotavují po odstranění mandlí. Nebýt té bezvlasé hlavy, která nám okamžitě rozkryje, na jakém oddělení jsme. Hrozivý pohled, co téměř v každém člověku vzbudí útěkovou reakci. Daneček je se svou diagnózou akutní leukemie v očích nezasvěcené veřejnosti odsouzený k nejhoršímu.

„Bydlíme na vesnici, od té doby, co je Nelka nemocná, se nám lidé začali vyhýbat. Připadá mi, že nevědí, co říct, ale taky se k nám doneslo, že se někteří bojí nákazy,“ vysvětluje tatínek tříleté holčičky.

Pokud se náhodného člověka zeptáte na jeho odhad, bude většinou uvádět čísla v opačném poměru. Pozitivní zprávy o vysoké úspěšnosti léčby onkologicky nemocných dětí jako by se prolamovaly do veřejného mínění jen minimálně.

Můžeme si říct – no a co?! Je to lepší, než jsme si mysleli, tak v čem je problém? Jenže tabuizace tématu má pro společnost, a hlavně pro rodiny dětí s onkologickým onemocněním mnoho negativních důsledků. Krom podléhání iracionálním emocím je to i vytěsňování problematiky ze společenské debaty. Přímo před očima nás všech tak zůstává přehlížená extrémně zranitelná skupina.