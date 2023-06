Bůh jako paměť. Bianca Bellová nad románem Georgiho Gospodinova

Koncept je úspěšný, ale má i svá úskalí; ukáže se, že je třeba pacienty zcela izolovat od vnějšího světa, a odtud už je jen krůček k politizaci této regrese a její tematizaci v referendech ve všech evropských zemích: Do jakého dějinného období by se chtěli jejich obyvatelé hromadně vrátit?

Jakkoli by se taková dystopie mohla zdát pochmurná, opak je pravdou. Gospodinov umí to, co dělá dobrého autora: pohnout čtenáře k citům. Nostalgie se tu střídá s humorem. Čtenář nemůže necítit pohnutí nad mužem, který zcela ztratil vzpomínky a povědomí, kdo vlastně je, a svou minulost včetně milenky, kterou mu všichni záviděli, si tak rekonstruuje z vyprávění bývalého agenta státní bezpečnosti, jenž ho kdysi celé roky sledoval. Či nad starouškem, který si v potemnělých hlubinách své mysli hraje na schovávanou a hodiny prostojí za závěsem. Nejhorší na té hře totiž je, že ho nikdo nehledá. Díkybohu to ale stařec neví. Tělo je přirozeně milostivé a poskytuje jeho mysli místo anestezie amnézii.