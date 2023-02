Roger Waters nahrál slavné album Dark Side Of The Moon znovu. Bez ostatních členů Pink Floyd

Roger Waters, bývalý zpěvák a baskytarista britských Pink Floyd, řekl v rozhovoru pro The Telegraph, že nahrál vlastní verzi alba The Dark Side of The Moon. Nepodíleli se na ní další hudebníci, tedy ani kolegové z Pink Floyd, což podle Waterse nyní pomůže pochopit skutečný smysl alba. „Neumějí psát písničky, nemají co říct,“ tvrdí o svých bývalých kolezích, pro které již řadu let nemá vlídného slova.

Foto: Milan Malíček, Právo Roger Waters odešel od Pink Floyd v roce 1985.