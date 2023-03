Rockera Garyho Glittera odsoudili za pedofilii. Byl propuštěn, teď musel do vězení znovu

Gary Glitter je umělecký pseudonym anglického zpěváka, hudebníka a producenta Paula Francise Gadda, jednoho z průkopníků glam rocku. V únoru roku 2015 byl uvězněn za sexuální zneužívání dívek ve věku devět až čtrnáct let. Šestnáct roků vězení si odpykával v britské věznici HMP The Verne v Portlandu. Po absolvování poloviny trestu byl letos v únoru podmínečně propuštěn. Svobody si však dlouho neužil. Do vazby se musel vrátit.

Foto: Reuters Gary Glitter