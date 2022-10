Režisérka Tereza Vejvodová: Bezdomovcům dáváme pocit, že neexistují

Filip Jiřík, protagonista dokumentu, je můj kamarád. Tenkrát studoval sociální práci, působil v Armádě spásy a chtěl přímo v terénu získat povědomí o tom, co zažívají lidé na ulici, a současně to dostat k lidem. Tento experiment hodlal natočit, ale neměl k tomu finanční prostředky, tak jsem se nabídla, že mu s projektem pomůžu. Moc si nevěděl rady se zpracováním, původně uvažoval jen o dvacetiminutovém záznamu, s nímž by objížděl školy a diskutoval se studenty.

Ústí nad Labem je největší město, které podle svých slov osobně neznal. Navíc je to tam prý pro lidi na ulici poněkud tvrdší, chtěl to zkrátka mít drsné se vším všudy. Pohybuje se tam více menšin, které se také objevily ve filmu.

Měl s sebou ještě pár kusů oblečení, malou svítilnu, deku a diktafon. Skrytou kameru jsme mu s kolegy umístili do ledvinky, kterou jsem proděravěla a zašila do ní silonku, za níž byl objektiv. Všimla si ho pouze jednou skupinka dětí, kterým jsme kvůli etice během střihu rozmazali tváře. Z bezpečnostních důvodů jsme Filipovi dovolili mobil, díky němuž jsme detekovali jeho polohu a domlouvali se, kde se který den potkáme. Většinu času jej však měl vypnutý.

Videodeník zjevně točil během teplotně příznivého období. Nebylo by syrovější ho časově zasadit do tuhé zimy?

Určitě by bylo, Filipa jsme nemínili nikterak šetřit. Původní plán byl natáčení realizovat během jara či podzimu, okolnosti nás však donutily filmovat v polovině června. Na věci to zase tolik nemění. V létě je parno a nemáte se před ním moc kde schovat.

Myslím, že byl v prvé řadě překvapený, jak to zvládnul. Přiblížilo ho to k lidským potřebám a podstatě vztahů, zjišťoval, co je na světě zadarmo a zda může člověk prostě jen být. S celým týmem jsme po natáčení přehodnocovali priority. Když to přeženu, přestali jsme řešit, jestli si dát flat white (australská kávová specialita – pozn. red.) s hráškovým, nebo ovesným mlékem.