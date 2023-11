Do Prahy dorazí režisér Brutální Nikity, Pátého elementu Luc Besson

„Inspirace pro můj nový film částečně pochází z novinového článku o francouzské rodině, která zavírala své vlastní dítě do klece, když mu bylo pět. Z toho vyvstala otázka, co to s člověkem udělá mentálně. Jak někdo tohle přežije a co s ním udělá prožité utrpení? Tuhle myšlenku jsem se rozhodl prozkoumat prostřednictvím DogMana,“ uvedl ke vzniku filmu Luc Besson. Před několika měsíci jej uvedl na filmovém festivalu v Benátkách. Do českých kin vstupuje 30. listopadu.