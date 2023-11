RECENZE: V Kaurismäkiho filmu Karaoke blues vítězí nad samotou něha, láska a humor

Už pro to všechno stojí za návštěvu kina. Ale především pro humor i nálož emocí, které Kaurismäki dokáže přenést na diváky jako málokdo, s lehkostí a samozřejmostí, která už léta udivuje.

Každý večer se vrací do prázdného bytu, v němž z rádia znějí zprávy o krvavé ruské agresi na Ukrajině.

Nic nenasvědčuje tomu, že by se ti dva měli setkat, natož sblížit. Na to je Ansa příliš nesmělá a Holappa se až moc věnuje pití. A přece je osud svede na jedno místo, do karaoke baru.