Vraždy, indiáni, ropa a hamižný slaboch DiCaprio. To je nový film režiséra Martina Scorseseho

Jak souvisí vraždy indiánů s tím, že vlastní půdu? Kdo je chce zabít a proč? Příběh lidí, kterým bohatství štěstí rozhodně nepřineslo, budou moci již na podzim sledovat diváci v kinech. Do dvacátých let 20. století je zavede nový film Killers of the Flower Moon. Natočil ho uznávaný režisér Martin Scorsese. Nyní představil svou první ukázku v češtině.

Trailer: Killers of the Flower Moon.Video: CinemArt