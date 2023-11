RECENZE: Pouhá skutečnost je pro hraný film Její tělo trochu málo

Skutečně to byla tak bezskrupulózní mladá žena? A pokud ano, kde se to v ní vzalo? Matčina ambicióznost mohla sehrát roli, ale stačilo to? Nic z toho však film nerozkryje, nic z toho do něj autorky nevložily, nedomyslely, film zůstává u pouhého popisu toho, co se stalo, a to je pro hraný film dost málo.