RECENZE: Jak se vám líbí v neromantickém světě

Diváka spíše znepokojuje, než jen baví, klade mu otázky po tom, co vlastně postavy prožívají a jaká je jejich identita. Muži tu nosí sukně a ženy kalhoty, starého sluhu Adama hraje Eva Salzmannová, jež už v mužských rolích zdomácněla. Ardenský les je temný a kdo ví, co všechno se v něm skrývá. Jedinou jistotou je láska, rodící se na první pohled, ale než se sourodé i nesourodé páry propracují k happyendu, stojí to mnoho vyčerpávajícího úsilí.