RECENZE. Sebevědomý, zábavný i rutinní 50 Cent

Curtis James Jackson III., jenž si v umělecké branži říká 50 Cent, působí na hudební scéně od roku 1997. Jeho první album mělo mít název Power Of The Dollar, jenže v roce 2000, krátce po dokončení nahrávky, byl na ulici devětkrát postřelen, přičemž jej některé projektily zasáhly do hrudníku a obličeje.

Na to konto s ním polekaní zástupci vydavatelské společnosti Columbia Records zrušili smlouvu a deska nevyšla.

O dva roky později byla k mání kompilace Guess Who’s Back?, která obsahovala i některé skladby z nevydaného debutu. Dostala se do rukou jiného amerického rapera Eminema a ten pro 50 Centa dohodl smlouvu s velkou vydavatelskou společností. Oficiální debut Get Rich Or Die Tryin’ vyšel v roce 2003 a raper je od té doby žánrovou ikonou.

Foto: Bestsport/Čestmír Jíra 50 Cent předvedl show.

Dosud vydal pět alb, prodal jich na třicet milionů, získal cenu Grammy a třináct nominací na ni. To vše svědčí o tom, že do Prahy dorazila hvězda, nadto s divokým příběhem. Jsou v něm střelba, ale i drogy, verbální útoky na sexuální menšiny, vandalismu či domácí násilí. K velkému hudebnímu divadlu to patří, a 50 Cent ho hraje důsledně.

Jeho pražský koncert měl drajv, energii a spád. Od chvíle, kdy se v dresu hokejových New York Rangers a doprovodu dvou dalších raperů, kapely a místy i vyzývavých tanečnic, objevil na pódiu, sázel v krátkých blocích jednu skladbu za druhou.

Diváci, kteří měli místa k sezení, ve většině vstali, aby se jeho nemilosrdného dávkování mohli zúčastnit naplno, tedy jako ti na místech na stání, aby si s ním mohli zarapovat a nechat své tělo tančit tak, jak mu to kázala rytmická hudba.

Při „odpovídačkách“, kdy verbálně reagovali na slogany putující mezi ně z pódia, bylo evidentní, jak moc repertoár znají.

Foto: Bestsport/Čestmír Jíra Koncert v O2 aréně

Set 50 Centa byl vyvážený, slovem přerušený jen minimálně. Ve chvílích, kdy už se na dohled rýsoval stereotyp, dostali slovo kytarista, houslista a na konci základního bloku i bubeník se svými sóly, jimiž běh večera opět „nakopli“.

Raper zavzpomínal i na nedávno zesnulého kolegu Coolia a spolu s diváky si připomněli jeho hit Gangsta’s Paradise.

Zemřel americký raper Coolio Kultura