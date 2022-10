Depeche Mode vystoupí 30. července 2023 v Praze

Dave Gahan a Martin Gore, dva členové skupiny, prozradili, že koncertní turné odstartuje 23. března 2023 speciální sérií vystoupení v severoamerických arénách. Bude zahrnovat zastávky v New Yorku, Chicagu, Los Angeles a Torontu. Následně 16. května zahájí kapela evropské stadionové turné.

„Na celém projektu jsme začali pracovat na počátku pandemie a jeho témata byla přímo inspirována touto dobou. Po smrti našeho spoluhráče Andyho Fletchera jsme se rozhodli pokračovat, protože jsme si jisti, že by si to přál. To projektu dodalo další význam,“ prozradil klávesista a kytarista Martin Gore.