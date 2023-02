RECENZE: Pentheův první a poslední mejdan

Kudláčova hudba v sladkobolném středním proudu udržuje permanentní ironické shození příběhu do zábavné show, což je pro diváky příjemné, ale zároveň to oslabuje konflikt hry.

Je-li Dionýsos zkarikován do podoby popové hvězdy a jeho oponent Pentheus do sucharského šprta ze studentské koleje, pak tu chybí silní protihráči představující střet dvou zásadních přístupů k životu. A z Eurípidovy myšlenkově zašifrované hry zbude komedie o tom, jak se Pentheus vydal na svůj první a poslední mejdan. Kadmova naléhavá otázka po tom, co se stane, pohrdáme-li bohy, se pak zjednoduší na problém, zda ctít bohy, i když mají tvář hvězdičky ze Superstar. I to ovšem může pro dnešní publikum znít aktuálně.