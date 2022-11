RECENZE: Na slova zredukovaný Schnitzlerův Rej

Hostující francouzský režisér Arthur Nauzyciel se snažil do své inscenace dostat co nejvíc významů, zdaleka ne všechny jsou ovšem čitelné. Nejméně ze všech zasazení do doby zrodu nacismu. To má sugerovat zadní dekorace, jež je citací plánu Hitlerova architekta Alberta Speera na proměnu Berlína v ukázkovou Germanii. Kdo si ale tuto informaci nepřečte v programu, těžko souvislost rozklíčuje.