RECENZE: Praha se opět dočkala Zpívání v dešti

Nyní se vrátil do Prahy v úpravě a režii Oldřicha Kříže v inscenaci, jež měla premiéru v roce 2011 v Liberci a poté i v Českých Budějovicích a v níž se již tehdy představil základ nynějšího obsazení. Na působivosti to ale inscenaci nic neubírá, právě naopak, většina z protagonistů ke svým rolím dozrála a nyní v nich suverénně září coby hvězdy.

Co kazí profesionalitu pražského uvedení, je to, že divákům zůstává utajený orchestr, který zní z kvalitní nahrávky, včetně jména autora hudebního nastudování a dirigenta. Podobně je to i s filmovými dotáčkami z liberecké inscenace, kde by si zasloužili být v programu zmíněni herci, již v nich účinkují. Jinak má ale Zpívání v dešti všechny parametry stát se zaslouženě diváckým hitem Divadla Hybernia.