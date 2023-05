RECENZE: Nová rafinovaná agresivita kapely Gaia Mesiah

Vrcholu v těch disciplínách dosáhlo právě na Vlnobytí. Jistě i proto, že je produkoval baskytarista Josh Stewart, jenž je od začátku spoluautorem příběhu kapely. Jako její člen ji dobře zná, současně došel do stadia, kdy je schopen jí vetknout své aktuální vnímání rocku. Respektuje v něm staré časy, inspiruje se hudbou šedesátých až devadesátých let, přijímá jen to lepší z ní a rockovou syrovost bere jako samozřejmost.

Jakkoli legitimní je to u této skupiny očekávat, nejsou na desce skladby od začátku do konce divoké. Na to je už příliš dospělá. Hned v úvodní River (Letter from Mama) naznačuje, že se písně v základu ponesou ve středním tempu. Otvírák je valivá náladovka, zatímco následující Follow Me míří do rockových sedmdesátek a baví na ní hezká baskytarová linka.