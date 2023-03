Gaia Mesiah: Věříme, že se vrací síla rocku

Marko, loni jste opustila svou druhou kapelu Skyline a stala se pouze zpěvačkou skupiny Gaia Mesiah. Bylo to dobré rozhodnutí?

Rybin: Bylo to nejlepší rozhodnutí. Cítila jsem, že ho musím udělat, protože bych se jinak zbláznila. Bylo to už dost náročné, koncertů bylo moc a můj hlas dostával pořádně zabrat. Před dvěma lety jsem dokonce měla s hlasivkami problémy.

Začala jsem v té době chodit na hodiny zpěvu k Hance Peckové, která je i skvělá psycholožka. Pochopila, že se mnou musí hodně mluvit, já se přitom uklidním, ona mi zvýší sebevědomí a pak můžu zpívat. Ze dvou hodin to sice bylo třeba jen patnáct minut, ale pomohlo mi to.

Má na kondici hlasu vliv psychika?

Rybin: V mém případě stoprocentně. Mám v sobě dvě osobnosti. Jedna je Maru, tedy ta, jež je doma a pečuje o zázemí té druhé, Marky. Maru připravuje půdu pro to, aby Marka mohla být hvězda, nemusela řešit žádné problémy a na pódiu byla skvělá. Pokud však Maru není v pohodě, okamžitě se to odráží na výkonech a psychické kondici Marky.

Hanka Pecková mě také naučila nevydávat ze sebe energii samotnou, ale vkládat ji do hlasu a pouštět ji ven skrz něj. Bylo to pro mě důležité poznání. Vnímám, že mi v poslední době fanoušci na koncertech mnohem více věří to, co dělám a o čem zpívám. A mám jistější hlas.

Joshi, vy pocházíte z Austrálie, ale v Čechách jste od konce devadesátých let. Jak jste se s naší zemí sžil?

Stewart: Česká kultura je jiná než australská, například hudba je tu mnohem modernější. Přesto už tu jsem více doma než v Austrálii. Vždy když někde jsem nebo se setkávám s novými lidmi, je pro mě důležité, jaká při tom vznikne chemie. A s holkami z kapely i s touhle zemí máme chemii velmi dobrou.

Naše kapela je rodina, kterou pojí společný zájem i magie. Nemyslíme na to, co dělají jiní. Důležité je pro nás jen to, co děláme my.

Nové album Vlnobytí jste produkoval, což jste nikdy předtím nedělal. Proč jste se tak rozhodl?

Stewart: Každá kapela má svou politiku, vizi i atmosféru. Pro každého zvenčí, ať už je to producent, nebo host na albu, je těžké do nich proniknout. Přestože jsme pracovali s dobrými producenty, rozhodl jsem se, že se té role ujmu sám. Vzešlo to z několika našich schůzek, na nichž jsme se rozhodli, že to zkusíme vlastními silami.

Foto: Vít Linek Gaia Mesiah

Jako producent, který je zároveň členem kapely, jsem od začátku měl na věc stejný pohled jako holky. Kdo může lépe vědět, jakou cestou má jít Gaia Mesiah, než samotná Gaia Mesiah? Loni jsme natočili první singl NeNe a potvrdili si, že takhle můžeme jít dál.

Probíhalo vše hladce?

Stewart: Mohlo to tak vypadat. Nedával jsem najevo, že se mi něco vymyká zpod kontroly. Někdy jsem ale měl pocit, že toho nechám, protože nevím, jak dál nebo jak věc vyřešit. Zažil jsem dny, kdy jsem nespal, seděl jsem ve studiu a lámal si hlavu, co dál. Přišly i chvíle, kdy jsem pochyboval o tom, že tu desku doděláme. A tak jsem to vždycky zabalil a řekl si, že není ten správný den a že budu pokračovat zítra.

Rybin: My holky jsme se Joshem nechaly vést. Naprosto jsme mu věřily. Všichni jsme byli ve společné bublině.

Často mluvíte o energii kapely. Z poslechu alba to vypadá, že je v současné době velmi dobrá. Souhlasíte?

Rybin: Cítíme to tak. Myslím, že je to tím, že jsme dospěli. Když pominu Joshe, my ostatní už nejsme holky. Přijaly jsme své ženské role. Já osobně se navíc přestala bát. Odešla jsem ze Skyline a dávám teď všechno Gaie Mesiah. Svou energii už nemusím dělit mezi dvě kapely, nemusím si to hlídat, strachovat se. Zlepšila se i má hlasová schopnost, rozšířil se mi rozsah.

Stewart: Ta nová ženská energie byla pro album důležitá. Rokenrolová energie je jiná, ženská je jiná – a my je mohli spojit. Samotné natáčení šlo hladce a rychle.

Nechtěl jsem, aby to album bylo syntetické. Všechno je na něm skutečné, čisté, muzikantsky dotažené. Digitální svět je krásný a nabízí spoustu různých zvukových možností, naše cesta to ale není. Chtěli jsme mít všechno opravdové. Promýšlel jsem každičký zvuk, každý detail, aby bylo slyšet, že deska žije, dýchá, je spontánní, autentická.

Zdá se, že vás hudebně inspirovala celá historie rocku.

Stewart: Jasně, od šedesátých a sedmdesátých let po devadesátá. A těší mě, že se tahle syrová a opravdová muzika vrací…

Myslíte? Rocková scéna prožívá už několik let vývojovou krizi…

Stewart: Já věřím, že ta krize končí. Slyšel jsem ve studiu, do něhož chodím, několik mladých rockových kapel. Byli v nich skvělí muzikanti a jejich zápal pro věc byl neuvěřitelný. Navíc měli výborné nápady, byli oddaní věci, nadšení ze své hudby a ze svých vzorů. Věřím, že síla rocku se vrací. U nás i v zahraničí.