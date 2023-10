RECENZE: Johnny Depp je ve filmu o Jeanne du Barry králem

Pro Deppa to byl návrat k velkému filmu, poté co byl odstaven kvůli soudním sporům s exmanželkou. To, že ho scenáristka, režisérka a herečka Maïwenn obsadila do výpravného historického snímku a festival jím zahájil, bylo předem hojně přetřásáno, a tak trochu se očekávalo, že kontroverzní bude i sám film. Pravý opak je však pravdou.