RECENZE: Skupina Hollywood Vampires přibrala Johnnyho Deppa na rockovou tancovačku

Že pořádající agentura Live Nation stáhla konání akce, stejně jako o den dříve konané vystoupení britských hardrockerů Deep Purple, ze Slavkova do brněnské haly, byl dobrý tah. Do jihomoravské metropole zamířilo více diváků a díky možnosti být v klimatizovaném prostoru nemuseli oni ani účinkující zápolit s více než třicetistupňovými vedry.

Kromě tří uvedených jmen je čtvrtým oficiálním členem kapely kytarista Tommy Henriksen, jenž hrával v doprovodné kapele Alice Coopera nebo německé metalové partě Warlock.

Na sedmičlennou koncertní sestavu ty čtyři funkčně doplňují bubeník Glen Sobel, baskytarista Chris Wyse a klávesista Buck Johnson, všechno mistři svého řemesla, což dokázali i sólovými koncertními vstupy. Na pódiu skupině nebylo možné upřít hutný zvuk, byť byl místy trochu nečitelný a zpěvy se v něm někdy bezvládně potápěly v instrumentální palbě.

Foto: Petr Horník, Právo V čele Hollywood Vampires stojí zpěvák Alice Cooper.

Název kapely je odvozen od jména spolku The Hollywood Vampires, v němž se v sedmdesátých letech za účelem opíjení se do němoty scházely celebrity v čele s Alicem Cooperem, Johnem Lennonem, Ringem Starrem či Keithem Moonem z britských The Who. Mnozí z jeho členů již nejsou mezi živými, spolek ostatně svou činnost ukončil. Jméno americké kapely je nicméně jeho připomenutím, a současně vyzrazením záměru muzikantů.

Foto: Petr Horník, Právo Zpěvák Alice Cooper a kytarista Joe Perry.

Tři celebrity se v ní obklopily výtečnými muzikanty i hostujícími hvězdami (spolupracovali s nimi třeba kytarista Brad Whitford z Aerosmith či baskytarista Duff McKagan z Guns N’Roses) a pospolu vzdávají hold velikánům scény. Ve svých verzích hrají jejich písně, připomínají je slovem i obrazem, a to vše prošpikovávají písničkami, které si troufli sami složit. Pravda, nejsou to žádné hitovky, žádné ambiciózní kousky pro horní příčky hitparády, o to ale téhle kapele nejspíš tolik nejde.

Chce bavit sebe, zahrát si písně, které mají její členové rádi, pokusit se při tom pobavit i publikum a na turné si nadto užít ještě nějaký ten večírek, na němž se moc nehledí na bonton ani slušné vychování.

Foto: Petr Horník, Právo Johnny Depp na pódiu v Brně.

Alice Cooper je pořád dobrý zpěvák. Po celou dobu koncertu si v tom držel slušnou úroveň. Perry a Depp zpívají o poznání hůře, jenomže dobře vědí, že slyšet jejich hlas v převzatých písních je pro diváky v hale i fanoušky u přehrávačů přitažlivé, a tak do toho prostě bez ostychu jdou.

Výsledkem je tradiční česká tancovačka v hollywoodském provedení, na které skvělí muzikanti snaživě přehrávají písničky Davida Bowieho, AC/DC, The Who, Johnnyho Thunderse či The Doors a prokládají je svými autorskými kousky. Než dobrý rockový koncert to ale v Brně bylo milé hudební setkání.

Foto: Petr Horník, Právo Skupina Wanastowi Vjecy publikum náležitě rozezpívala.

Foto: Petr Horník, Právo Slovenská skupina Desmod program nedělního večera v Brně zahájila.

Slovenští Desmod a české Wanastowi Vjecy se předtím role předkapel zhostili spolehlivě. Ti první dokázali rozpohybovat a roztleskat publikum sice rozehřáté, leč po příchodu z venkovního parna do haly nikoli vlivem hudby, ti druzí je navíc rozezpívali tak, jak by si to jistě při svém setu přály provést i americké hvězdy večera.