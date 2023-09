RECENZE: Sci-fi Stvořitel naplňuje očekávání jen částečně

Ten vynalezl velmi pokročilou AI a s ní i zbraň, jež je schopná ukončit válku mezi lidmi a umělou inteligencí tím, že lidstvo úplně zničí. Joshua se tedy s týmem elitních agentů vydává do míst okupovaných AI. Tam však zjišťuje, že ona strašlivá zbraň je vtělená do robotického sice, nicméně malého dítěte. A zabít dítě, to je navzdory všem nebezpečím pro planetu rozkaz, který se Joshuovi zatraceně nechce splnit.

Není tu jen několik rekvizit, které mají budoucnost charakterizovat, je to živoucí svět, který dost působivě ukazuje, jak by ten reálný mohl za čtyřicet let vypadat a fungovat. Včetně toho, že zabíjí, válčí a mlátí se tu ostošest. Vše je ale natolik temné, že je poněkud nepohodlné se na plátno dívat a občas i přesně rozpoznat, co se zrovna děje.