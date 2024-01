RECENZE: Jedeme na teambuilding. Komedie, která paří za firemní peníz

Nyní se režisérka pustila do předělávky rumunského filmu Sázka na teambuilding, což je komedie ze zcela jiného soudku, než jsou ty chytré a vtipné. Má nicméně řadu předpokladů stát se hitem nemalé, přesně ohraničené skupiny diváků.

Zápletka spočívá v tom, co slibuje název. Skupina zaměstnanců call centra velké korporátní firmy jede pařit za firemní peníze. Přitom má za úkol v dětinských teambuildingových hrátkách porazit jídlem a chlastem stejně motivované kolegy z moravské a slovenské pobočky. Pokud se jí to nepodaří, hrozí narcistní šéf zrušením jejich pozic.

Toť vše. Jak to dopadne, je od začátku předvídatelné a neméně zřejmé je, že si to všichni hodlají užít. Jídlo, chlast, sex a dovádivé zápolení, to je, oč tu běží celých sto pět minut. Sponzorské výrobky pak napoví, za peníze kterých firem „pařili“ sami filmaři.