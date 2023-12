RECENZE: Létání pro začátečníky baví

Hrůza z nadcházejícího zkušebního letu cloumá všemi už při zkoušce na zemi, ale to není nic proti tomu, když jako vedoucí skupiny přijde na letiště nezkušený, zaskakující instruktor, který se poněkud nepravděpodobně tváří, že má věci pod kontrolou. Let, který měl být kratičký, však shodou turbulentních okolností skončí v luxusním hotelu na zasněženém Islandu, v pustině, z níž není návratu dříve než příští den.

Sigurðsson vybavil film náloží černého humoru, když svým cestujícím předepsal všechno, co lidi postižené aviafobií charakterizuje. Hovory o tom, co všechno se může stát a určitě se stane, hledání katastrof, které ochotně nabízí internet, smrtelný pot a třes těla, panické ataky.

Když se pak hrdinové dostanou do situací neméně děsivých než let, přijde ke slovu druhá linie filmu. Ta dává jasně najevo, že mít všechno pod kontrolou a chovat se tak, jak je člověk zvyklý, nemusí být nutně tím nejlepším řešením potíží. Může to být i přesně naopak. A když převáží strach z něčeho mnohem horšího, než je jeden obyčejný let, najednou se člověk stane tím, kdo se dokáže sám o sebe a o to, na čem mu nejvíc záleží, postarat.