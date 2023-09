RECENZE: Úplně prosté rozhodnutí žít

Z původního textu zůstala ve Snowflakes jen jediná věta: „Jsem skála, jsem útes, jsem síla, kterou nedokážete zlomit.“ Stalo se z ní heslo dětí, které se nehodlají nechat zlomit nepříznivými okolnostmi, jež stály u jejich startu do života plného problémů.

Na třicet dětí z dětských domovů a vydělených skupin, spojených i s dětmi z klasických rodin, dostává prostor k útržkovitým nahlédnutím do jejich traumat a soukromí. Představení je založeno na jejich autentických výpovědích, které shromáždil režisér Tauš a s ním i herečky Pavla Beretová a Lucie Žáčková. Je pouze na dětech, co ze svých zkušeností chtějí sdělit a zda to bude jejich vlastní příběh, anebo někoho jiného.