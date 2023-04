Barbie a Ken ožili. Hrají je Margot Robbie a Ryan Gosling

Zápletka filmu je poměrně jednoduchá. Panenka žijící v „Barbielandu“ je z dokonalého světa vyloučena. Jednoduše proto, že není tak krásná a bezchybná, jak by měla. Nezbude jí tak nic jiného než se vydat žít jinam, tedy do skutečného světa. S sebou si do něj bere pořádnou dávku půvabu i naivity. A má jediný cíl: najít u lidí své skutečné štěstí.