Plácnutí po zadku zavede Barbie a Kena do vězení v Los Angeles

Co se stane, když se Ken a Barbie vydají mezi lidi? Opustí Barbieland? A umí kráska bránit svou čest, když ji kdosi poplácá na ulici po zadku? Ano, umí, proto také skončí ve vazbě, a to i s Kenem. Očekávaný snímek Barbie představil trailer. Do kin jde v Česku 20. července.

Barbie, trailerVideo: Vertical Entertainment CZ