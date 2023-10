RECENZE: Hollandová se drásavé pravdy nebojí

Když ale tato malá, často usměvavá a vtipná žena dokáže ve čtyřiasedmdesáti letech s filmařskou suverenitou, jakou by jí většina čtyřicátníků mohla závidět, předložit navýsost aktuální a palčivé téma, nezbývá než smeknout.

Přitom Hollandové film Hranice není dokonalý. Jenže co je dokonalost proti upřímnosti, schopnosti podívat se na rodnou zemi i kontinent bez příkras a výsostně uměleckým způsobem vyřknout pravdu, kterou se v lepším případě bojíme přiznat, v horším ji odmítáme, protože se dotýká našeho pohodlí i předsudků.

Film Hranice zobrazuje humanitární katastrofu z roku 2021, kdy na bělorusko-polské hranici v bažinatém bělověžském pralese uvízlo v beznadějné situaci velké množství uprchlíků zejména z Blízkého východu. Polsko je odmítalo vpustit na své území, a tedy i do Evropské unie, do níž uprchlíci vkládali své naděje. Strážci hranic díky masivní propagandě nepovažovali migranty za lidi, ale za „Lukašenkovy projektily, které je nutné odrážet“.

Není to lehký film. Od prvních záběrů uvnitř letadla, pokojně přistávajícího v Minsku, cítíme, že naděje starší afghánské uprchlice na polský azyl a syrské rodiny na pohodlnou a rychlou cestu k příbuznému do Švédska vezme brzy zasvé. A záhy vstoupí Hollandová v působivých černobílých obrazech přímo do tragické situace, která na ně čeká.