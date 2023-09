Přestaňte útočit na Agnieszku Hollandovou, vyzvali čeští filmaři polské politiky

Připomněla, že Hollandová desítky let „vystupuje proti nenávisti, odkrývá kořeny zla ve společnosti a bojuje za ideály humanismu, za mezilidskou empatii a svobodu a otevírá mnohdy bolestivá společenská témata“. ČFTA také v prohlášení konstatovala, že jedním z důležitých úkolů kinematografie je svobodně se vyjadřovat ke společenskému dění, a to často kriticky a nepohodlně.

„Zdá se, že v Polsku začíná značná část politické reprezentace tento společenský dialog odmítat. A co víc, užívá k tomu prostředky, které jsme v demokratické Evropě neviděli již několik desítek let. Není to jen útok na jedince, je to útok na nezávislost kultury a svobodu slova,“ uvádí ČFTA.