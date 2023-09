Politikům navzdory. Nový film Agnieszky Hollandové ovládl polská kina, ocení ho i Vatikán

Sama Hollandová si to, že dělí Polsko, uvědomuje dlouhé roky.

„Já jsem na Polsko hodně napojená a Polsko je hodně napojené na mě. Polovina země mě vnímá jako tu ,ona nám rozumí‘… A ta druhá? Myslí si, že nejsem Polka, že jsem špinavá židovka (A. H. pochází z nábožensky smíšené rodiny – pozn. red.). Mé jméno prostě teď v Polsku vzbuzuje extrémní emoce. Stačí se podívat do internetových diskusí. Přinesla je moderní doba a záhy se v nich rozlila bezbřehá nenávist. Z lidí vyšla skrytá špína. Pokud má to jejich hejtování (výraz odporu – pozn. red.) nahradit války, tak ať si poslouží, ale nejsem si jistá, zda to není předehra k nim,“ uvedla mimo jiné v rozhovoru pro Právo před šesti lety.