RECENZE: České sci-fi Bod obnovy chybí jen lepší scénář

Vytvořili svět roku 2041, tedy nepříliš vzdálený, což bylo dobré rozhodnutí. Jejich postavy využívají technologie, které sice ještě běžně nepoužíváme, ale buď víme, že už existují, nebo si je umíme představit. Hlasem řízené otvírání i přistavení aut, hlasové ovládání předmětů v domácnosti (o počítačích nemluvě), to není nic, co by šokovalo nebo působilo směšně, ale vypadá to atraktivně. Stejně jako futuristická Praha a okolí, kde do známých ulic a panoramat vrůstají brutalistní stavby.