Herec Matěj Hádek o Bodu obnovy: Kdybych se čerstvě nestal otcem, tak bych se nenechal obnovit

„Myslel jsem si, že bych do toho nešel, protože mojí ambicí bylo poslouchat svou intuici. Zkrátka se neocitnout v nesprávný čas na nesprávném místě, prožít dlouhý veselý život a projet svým vyměřeným časem jako nůž máslem,“ odpověděl Novinkám Hádek na to, zda by se po vzoru filmových postav Bodu obnovy nechal opět oživit, kdyby měl možnost.

„Tím, že jsem se stal otcem, tak najednou už je to trochu relativní, protože když jsem byl malý kluk, tak jsem miloval, když táta přišel domů, a představa, že by nepřišel, je děsivá,“ vysvětlil herec a poměrně čerstvý otec.

Foto: Novinky Herec Matěj Hádek si zahrál v českém sci-fi filmu Bod obnovy

Po dlouhé době nový český sci-fi snímek Bod obnovy se odehrává ve futuristické Praze roku 2041, kdy všichni lidé získali právo na to prožít jeden celý život. V případě nepřirozené smrti se tak mohou „obnovit“, pokud si své vědomí nechají každé dva dny zálohovat.

Podle Hádka je myšlenka podobného zálohování lákavá. Zmínil, že pokud by se jednou stala skutečností, záleželo by na nastavených pravidlech, aby se budoucnost neblížila dystopii. Nebránil by se ani střízlivější technologii, která by mu v těle alespoň hlídala životní funkce.

Prezident Petr Pavel přijel na festival a šel do kina na Bod obnovy MFF KV

„Byla by to asi reálná šance, jak si prodloužit život. Je to relativní, samozřejmě asi nikdo nechce, aby ho někdo každou chvíli kontroloval,“ doplnil herec.

Futuristický film s detektivní zápletkou, který vizuálně připomíná zahraniční sci-fi Blade Runner, se stal jedním z nejnavštěvovanějších snímků letošního, 57. karlovarského filmového festivalu. Pro režiséra a spoluscenáristu snímku Roberta Hloze se jedná o první celovečerní snímek.

Poklonu mu složil i Matěj Hádek: „Jednak se mi líbil scénář a jednak mi byl sympatický pan režisér, strhlo mě jeho zapálení pro věc.“ Kvůli roli se musel společně s Andreou Mohylovou, hlavní představitelkou filmu, učit hrát na klavír. „Bylo to těžké, na klavír jsem nikdy nehrál,“ doplnil a dodal, že se naučil jen tu část, kde kamera snímá ruce, a dnes už si nic nepamatuje.

Do českých kin vstoupí snímek Bod obnovy 21. července. „Kdybych byl divákem, tak bych na něj šel čistě ze zvědavosti, protože bych chtěl vidět, jak vypadá nové české sci-fi, tenhle žánr tady dlouho nevznikl. A taky bych chtěl podpořit český film,“ doplnil s úsměvem.