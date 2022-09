RECENZE: Beznaděj Muse ve skvělých písních

Písnička Kill or Be Killed vábí do devadesátých let minulého století, kdy se cenila kytarová agresivita, Compliance je inspirována elektronickým popem osmdesátých let, Ghosts (How Can I Move On) je srdceryvná pianová balada, Liberation vyvolává ducha tvorby skupiny Queen, ať už ve stavbě písně, či aranžích vokálů, You Make Me Feel Like It’s Halloween je zase crossoverem, v němž se syrový rock, rádiový pop a diskotéková lacinost potkávají s hrou kostelních varhan. We Are Fucking Fucked nebo Verona jsou pak prokomponované písně, v nichž si Matt Bellamy říká o pozornost nejen jako kytarista a pianista, ale i jako zpěvák.