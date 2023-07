#annaismissing. Záhadně zmizela z YouTube, Instagramu a TikToku. Kvůli sexu?

Byla hvězdou sociálních sítí: YouTube, Instagram, TikTok. Všude najednou přerušila aktivitu. Co se stalo s influencerkou Annou, známou provokatérkou? A co s tím vším má společného otec patnáctileté Niny? Na to divákům odpoví thriller #annaismissing, volné pokračování úspěšného seriálu #martyisdead oceněného International Emmy Award 2020.

Trailer #annaismissingVideo: Aerofilms

„Film otevírá témata, jako jsou tzv. sharenting, tedy nadužívání sociálních médií rodiči a sdílení obsahu týkajícího se jejich dětí, moc influencerů i její negativní následky, zároveň má přesahy i do současných problémů mimo internet, které ale internet akceleruje – tabuizovaná láska, sexuální odchylky, konsensuální sex… Pro thriller jsou témata jako seznamování na internetu, sdílení soukromí nebo konsent přitažlivá i děsivá zároveň, protože jsou snadno zneužitelná. Podobná témata se objevují ve filmech a seriálech po celém světě, což je důkazem, že společností cloumají a tvůrce přitahují," říká režisér Pavel Soukup s tím, že ve filmu čerpal jak z vlastních zkušeností, tak i z vyprávění přátel. Snímek jde do kin 10. srpna.