Putin, letadla a děti. Viktor But vystavuje v Moskvě své obrazy z amerického vězení

Kosmonauti, letadla, Vladimir Putin, děti a další osobnosti ruského života, to je jen část námětů obrazů, které Viktor But vytvořil v americkém vězení. Nyní je vystavuje v Moskvě. „Zachytil jsem to, co znám,“ komentoval svá témata přímo v moskevské expozici. Domů, do Ruska se vrátil loni, po výměně za Američanku Brittney Grinerovou.

„Obchodník se smrtí“ Viktor But vystavuje v Moskvě obrazy, které namaloval v americkém vězeníVideo: AP