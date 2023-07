PRVNÍ DOJMY: Brutální vedro. Usmažte si vejce na kapotě, omámení a zmatení lidé

Navzdory nijak komplikovanému příběhu je film zajímavým náhledem do myšlení mileniálů, kteří nejsou vyprázdněnou generací s očima věčně přilepenýma na displeji. Prvek zábavy mu dodávají četné gagy a rozličné narážky na zažité bizarnosti, třeba reportáž nejmenované komerční televizní stanice o tom, jak se z vody tvoří led nebo kterak si lze na rozpálené kapotě auta usmažit vejce.

Jak povyprávěl na debatě ve Varech, Vincenta vzal na týden do Tater, kde mu digitální propriety s výjimkou noční kamery odepřel, aby zjistil, co s ním sedm dní bez nich udělá – jestli výlet protrpí, a nakonec to vzdá.