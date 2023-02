Projekt Piana do škol pomáhá i letos

Projekt Piana do škol nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) pokračuje i v letošním roce. Opět se vybírá na pianina a klavíry do základních uměleckých škol, které o ně zažádaly. V rámci projektu také proběhnou v sídle nadace na pražské Bořislavce každé poslední úterý v měsíci koncerty, na kterých vystoupí například kapela No Name, Emil Viklický Trio, Beata Hlavenková a HRTL a Karel Havlíček či Jaroslav Uhlíř.

Foto: Petr Hloušek, Právo Na tiskové konferenci k projektu Piana na Bořislavce zahrály studentky ZUŠ Nymburk, která v rámci první akce získala nové piano.