PRVNÍ DOJMY: Hranice Agnieszky Hollandové drásají emoce i svědomí

Opodstatněně, protože Hranice odehrávající se v ožehavém polsko-běloruském hraničním pásmu diváka schvátí a až do závěru nepustí.

Film má několik narativních rovin. Dění na „zelených hranicích“, jak zní mezinárodní titul počinu, je sledováno optikou syrské rodiny na útěku, mladého člena pohraniční stráže, aktivistické skupiny podporující migranty a lékařky, která se po otřesném zážitku rozhodne přidat do této neziskové organizace. Vypravěčské linie se napřed samostatně vystřídají a poté se jednotlivé příběhy logicky prolnou.

Počáteční scénu tvůrci zasadili do covidového roku 2021 do letadla směřujícího do Minsku, jehož cestující z Blízkého východu mají neochvějnou naději a naprosto naivní, ale nakonec pochopitelné představy o relativně snadném přechodu hranic.