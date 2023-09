Před pražským Rudolfinem vznikla instalace světoznámého umělce Refika Anadola. Připomíná skladatele Antonína Dvořáka

„Mé dílo se jmenuje Dvořákovy sny. Vznikly ve spojení s umělou inteligencí za podpory nadace Karla Komárka. Dílo vychází ze života umělce. My jsme se inspirovali celým jeho životem a přistupovali jsme k němu s respektem. Je to projekt s odkazem na dědictví, ale zároveň Dvořáka ukazujeme úplně jinak, než se na něj vzpomíná,“ rozpovídal se turecko- americký umělec Refik Anadol.

„K přípravě jsme získali více než 400 hodin materiálů. Hudba, kterou k tomu diváci uslyší, je vytvořena umělou inteligencí. Jsou to jeho sny, emocionální průlomy, zlomy, jeho repertoár a to, co nám tady zanechal,“ dodal Anadol.

Foto: Novinky Dílo je promítáno přímo před sochou Antonína Dvořáka

Dílo má divákům na plátně velkém deset krát deset metrů představit Dvořákův život skrze jeho sny a vidění.

„Praha je tam vyobrazena jako důležité místo, kde Dvořák žil. Našli jsme 45 milionů obrázků města, z kterých jsem se inspiroval, jak město vypadá a působí. Tedy hlavně kultura a budovy,“ doplnil umělec.

V díle samozřejmě nechybí odkaz na New York, kde skladatel také žil. „Právě čtvrtá část projekce se zaměřuje New York. Můžete sledovat, kde pravděpodobně cestoval, co viděl, čím se při tvorbě inspiroval,“ doplnil Refik Anadol.

Antonín Dvořák zkomponoval v Americe koncert pro violoncello a orchestr h moll a také nejznámější ze svých symfonií Z nového světa.

Foto: Novinky V díle je ztvárněn také sám skladatel

„My stále přemýšlíme o tom, že hraje pro naše publikum, které má nějakou strukturu, ale my chceme přemýšlet pro koho budeme hrát za 15, 20 let. Je strašně důležité oslovit neoslovené. My máme svůj věrný kmen posluchačů, ale potřebujeme se dostat k mladým lidem,“ sdělil Novinkám ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon.

Dvořákova Praha se odehraje ve velkém stylu

„Já myslím, že propojení modernách technologií, které jsou využity v tomto díle, s tím odkazem Antonína Dvořáka, který je globálně nejhranější český autor, tak je jedna z možných cest, jak se dostat k těm, kteří do této doby o klasickou hudbu neprojevili zájem, ale inklinují k výtvarnému umění, k využití moderních technologií v jednotlivých druzích umění, takže volba padla na tento druh umění,“ dodal Simon.

30 koncertů

Během Dvořákovy Prahy letos proběhne celkem třicet koncertů. Domovským místem festivalu je Dvořákova síň pražského Rudolfina, komorní koncerty pak rozezní Anežský klášter i Betlémskou kapli.

„Letošní Dvořákova Praha připomíná nejen dílo Antonína Dvořáka, ale i jeho blízkého přítele Johannese Brahmse, jehož 190. výročí narození si připomínáme, a k tomuto výročí přispíváme programem a v rámci koncertů orchestru Izraelské filharmonie, Vídeňské filharmonie a České filharmonie, ale zároveň i některými komorními koncerty,“ informoval ředitel festivalu Jan Simon.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Česká filharmonie s dirigentem Andrásem Schiffem na závěrečném koncertě mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha

Dalším letošním jubilantem jen Sergej Rachmaninov. „Od něj uslyšíme Třetí klavírní koncert v podání Borise Guiltburga s Českou filharmonií, ale také tady máme živého jubilanta, kterým je András Schiff, britský klavírista maďarského původu, který začne své sedmdesátiny slavit právě na Dvořákově Praze,“ doplnil Simon.

Součástí programu bude také rodinný den, aby se i děti mohly seznámit s díly našeho největšího klasika.

Devět speciálních děl na Bořislavce

Od čtvrtka 7. září mohou návštěvníci foyer KKCG na Bořislavce zažít nevšední pohled na to, co je umění, jak se dá vytvářet i vnímat a jaké by mohlo být – nyní i v budoucnosti. Výstava je otevřena po celou dobu trvání festivalu Dvořákova Praha. Na Bořislavce se ve foyer také v průběhu září konají také čtyři speciální koncerty.

Výstava „Synesthetic Immersion“ představuje práci osmi umělců nových médií, jejichž tvorba přenáší jednu formu umění do druhé pomocí různých technologií. Zkoumání synestézie (odvozeného z řeckého výrazu pro „sjednocené vnímání“) jako poetického a neurologického stavu ukazuje, jak se vstup vnímaný jedním smyslem proměňuje na výstup v jiném.

V tomto hybridním mechanismu může například barva mít zvuk nebo umělecké dílo může přímo vyvolávat pocit.

Foto: Petr Horník, Právo Zde bude od 8. do 13. září probíhat projekce, která vzdá hold odkazu Antonína Dvořáka.

Výstava Synesthetic Immersion začala ve čtvrtek 7. září a potrvá do 16. října. Otevřená je denně od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin, o víkendech pak od 13 do 18.

NFT dílo Refika Anadola před Rudolfinem bude možné spatřit pouze od 8. do 13. září, a to denně od 10 do 22 hodin.

